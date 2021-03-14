Больницы Парижа не выдерживают наплыва пациентов с COVID-19

Из-за переполненности парижских больниц власти Франции приняли решение перенаправлять часть пациентов с коронавирусом в другие города страны.

В частности, из столичного региона Иль-де-Франс планируется перевезти за неделю около 100 больных.

Двоих уже направили 14 марта из Парижа в Бордо.

Для эвакуации в другие города пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии столичных больниц, власти собираются использовать специально оборудованные поезда.

По данным «Интерфакса», примерно 4,1 тысячи больных коронавирусом жителей Франции находятся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии, причем 1,1 тысяча из них — в Париже и его окрестностях.

Строгие ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19, действуют во Франции уже несколько месяцев. Однако темпы распространения коронавируса в стране вызывают тревогу у экспертов. За минувшие сутки во Франции выявили около 30 тысяч новых случаев заражения, 174 пациента скончались.

В январе глава научного совета Франции, иммунолог Жан-Франсуа Дельфресси сравнил распространение новых штаммов коронавируса со второй пандемией и допустил введение третьего локдауна в стране.

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников подверг жесткой критике ситуацию в европейских странах, вызванную борьбой с коронавирусом. По его мнению, то, что там происходит, является «мракобесием». Он отметил, что введенный сейчас в Европе карантин более жесткий, чем те меры, что были приняты в Москве весной прошлого года.