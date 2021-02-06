Мясников предупредил об опасности «таблеток под язык»

Бесконтрольное употребление «таблеток под язык» может нанести непоправимый вред здоровью, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

В своей программе на телеканале «Россия-1» он заявил, что эти препараты нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.

По словам Мясникова, данные лекарства можно применять только по предписанию врачей.

«У вас поднялось давление, и вам говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — цитирует телеведущего ФАН.

Мясников подчеркнул, что «таблетки под язык» резко снижают давление, в результате чего человек с высоким давлением погружается в критическое состояние.

Он также обратил внимание, что эти лекарства запрещены во всем мире, и их следует исключить из домашней аптечки.

Ранее Мясников предупредил об опасности, которую таят в себе биологически активные добавки (БАД). По его словам, некоторые из них содержат гормоны и даже запрещенные вещества.

Он также рекомендовал тем, кто уверен в своей склонности к метеозависимости, в первую очередь научиться игнорировать «плохую» погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от «дождика за окном».

