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В Сенате США призвали Байдена ввести новые санкции по «Северному потоку 2»

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© AP/TASS

© AP/TASS

С призывом к президенту США Джо Байдену ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северный поток 2», обратились 40 американских сенаторов.

В их письме к главе Белого дома говорится о том, что «в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Сенаторы также назвали «полностью неадекватным» доклад Госдепа, в котором содержался список юридических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока 2». Члены Сената США утверждают, что в докладе не были указаны все суда, задействованные в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги.

В связи с этим Байдена призвали незамедлительно установить все организации, участвующие в проекте, и ввести против них дополнительные санкции, сообщает Bloomberg.

© Twitter.com

© Twitter.com

Ранее кандидат на пост первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман пообещала, что сделает все, чтобы строительство газопровода «Северный поток 2» не продолжалось.

Как писал ridus.ru, на прошлой неделе проект Nord Stream 2 покинула 18-я по счету европейская компания — германский страховщик Munich Re Syndicate. Это связано с тем, что компании опасаются попасть в американские санкционные списки под угрозой заморозки активов в США и запрета для американских граждан на ведение бизнеса с участниками списка.

Тем не менее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что, несмотря на попытки США воспрепятствовать строительству «Северного потока 2», газопровод будет достроен. По его словам, проект уже завершен более чем на 95%.

Стало известно, что завершить строительство газопровода «Северный поток 2» в датских водах планируется в конце сентября 2021 года.

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