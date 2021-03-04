Названы сроки завершения строительства «Северного потока 2» в водах Дании

Завершить строительство газопровода «Северный поток 2» в датских водах планируется в конце сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании.

Укладка труб пройдет вблизи острова Борнхольм, где находится недостроенная часть газопровода.

В этих работах трубоукладчику «Фортуна» будет помогать судно «Академик Черский». В связи со строительством «Северного потока 2» движение других судов будет ограничено.

«Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1 и 7», — приводит сообщение «РИА Новости».

Как отмечает газета «Взгляд», ранее предполагалось завершить эти работы до конца апреля.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал изданию, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В то же время правительство ФРГ изучает четыре варианта развития ситуации, в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

Напомним, 6 февраля в водах Дании возобновилось строительство газопровода «Северный поток 2». К работе приступило судно-трубоукладчик «Фортуна», в отношении которого Вашингтон ввел санкции.



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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что, несмотря на попытки США воспрепятствовать строительству «Северного потока 2», газопровод будет достроен. По его словам, проект уже завершен более чем на 95%.

В свою очередь, кандидат на пост первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман пообещала, что сделает все, чтобы строительство газопровода «Северный поток 2» не продолжалось.

Как писал ridus.ru, на прошлой неделе проект Nord Stream 2 покинула 18-я по счету европейская компания — германский страховщик Munich Re Syndicate. Это связано с тем, что компании опасаются попасть в американские санкционные списки под угрозой заморозки активов в США и запрета для американских граждан на ведение бизнеса с участниками списка.