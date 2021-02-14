Новак сообщил о готовности «Северного потока 2» более чем на 95%

Несмотря на попытки США воспрепятствовать строительству «Северного потока 2», газопровод будет достроен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, этот коммерческий проект уже почти готов.

В эфире телеканала «Россия 1» Новак отметил, что строительство «Северного потока 2» осуществляют в первую очередь иностранные компании, которые заинтересованы в поставках газа из России.

«Компанией „Газпром“ создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Новак подчеркнул, что «Северный поток 2» полностью соответствует европейскому законодательству, а американские партнеры, желающие поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, применяют нерыночные методы конкуренции.

Он также выразил уверенность в том, что после завершения строительства трубопровод не будет простаивать, так как в прокачке газа через него заинтересованы европейские партнеры.

Как известно, США всеми возможными способами пытаются помешать строительству «Северного потока 2». Санкции предусмотрены даже в отношении компаний, которые сертифицируют и страхуют трубопровод. Эти меры уже напугали норвежцев и швейцарцев.

При этом заинтересованные в завершении проекта стороны ищут варианты обхода санкций Вашингтона. Оператор «Северного потока 2» заявил о намерении закончить строительство будущим летом.

Ранее стало известно, что власти США заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока 2», если германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. В частности, США хотят предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа и не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Тем временем республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин, являющиеся членами Сената США, призвали президента страны Джо Байдена ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток 2».

Напомним, 6 февраля в водах Дании возобновилось строительство газопровода «Северный поток 2». К работе приступило судно-трубоукладчик «Фортуна», в отношении которого Вашингтон ввел санкции.