«Фортуна» приступила к укладке «Северного потока 2»

В водах Дании возобновилось строительство газопровода «Северный поток 2».

К работе приступило судно-трубоукладчик «Фортуна».

«Судно-трубоукладчик „Фортуна“, 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода „Северный поток 2“, успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — приводит ТАСС сообщение оператора проекта Nord Stream 2AG.

«Фортуне» предстоит уложить участок в 120 километров, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.



В конце января «Фортуна» возобновила укладку труб в датских водах. Перед этим Вашингтон ввел санкции в отношении российского судна и его владельцев.

США собираются всеми возможными способами помешать строительству «Северного потока 2». Санкции предусмотрены даже в отношении компаний, которые сертифицируют и страхуют трубопровод. Эти меры уже напугали норвежцев и швейцарцев.

При этом заинтересованные в завершении проекта стороны ищут варианты обхода санкций Вашингтона. Оператор «Северного потока 2» заявил о намерении закончить строительство будущим летом.

