СМИ: швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток 2»

Испугавшись американских санкций, швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась страховать строительство «Северного потока 2», хотя она и считается союзником этого проекта.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, страховка, которую обеспечивает Zurich Insurance, покрыла бы все строительство газопровода, однако компании пригрозили новыми санкциями США.

Ранее стало известно, что в оборонном бюджете США на 2021 год указаны меры, направленные против обеспечения технической сертификации «Северного потока 2» и его страхования.

В Zurich Insurance признали, что компания «стремится полностью соблюдать любые применимые санкционные требования».

При этом еще в конце 2020 года появилась информация, что швейцарская фирма может поспособствовать завершению строительства газопровода и выступить его страховщиком.

Zurich Insurance Group была одним из 20 страховщиков, участвующих в проекте, и в итоге стала третьей компанией, которая вышла из проекта в январе.

Как писал ridus.ru, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором «Северного потока — 2», намерена завершить прокладку нитки газопровода летом нынешнего года. Речь может идти об июне месяце.

Датский участок планируют закончить еще в мае, а затем, настанет время работ в немецких водах. Они продлятся до июня.

Соединенные Штаты намерены «любыми средствами» остановить строительство российского газопровода. Принятый в конце 2020 года проект оборонного бюджета страны предполагает новые санкции в отношении компаний, участвующих в проекте. Кое-кого они уже испугали. Так, норвежцы отказались сертифицировать «Северный поток — 2».

Тем временем в Германии ищут возможности обхода американских санкций. А президент России Владимир Путин еще в середине декабря выразил надежду на то, что «Северный поток — 2» будет достроен.