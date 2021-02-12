Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока 2»

Республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин, являющиеся членами Сената США, призвали президента страны Джо Байдена ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток 2».

Сенаторы отметили, что отношения между США и Германией представляют собой «краеугольный камень трансатлантического союза». «Но если позволить завершить „Северный поток 2“, такой шаг не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству», — написали политики в своем письме к главе государства.

Они также попросили администрацию президента предоставить к 16 февраля данные о компаниях, имеющих отношение к строительству газопровода, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что власти США заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока 2», если германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. В частности, США хотят предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа и не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Напомним, 6 февраля в водах Дании возобновилось строительство газопровода «Северный поток 2». К работе приступило судно-трубоукладчик «Фортуна».

© YouTube

В январе в отношении этого российского судна и его владельцев Вашингтон ввел санкции.



США собираются всеми возможными способами помешать строительству «Северного потока 2». Санкции предусмотрены даже в отношении компаний, которые сертифицируют и страхуют трубопровод. Эти меры уже напугали норвежцев и швейцарцев.

При этом заинтересованные в завершении проекта стороны ищут варианты обхода санкций Вашингтона. Оператор «Северного потока 2» заявил о намерении закончить строительство будущим летом.