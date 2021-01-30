Видео: в Париже полиция разгоняла протестующих водометами

На площади Республики во французской столице полицейские применили водометы для разгона участников уже традиционной акции протеста против закона о глобальной безопасности.

Поначалу демонстрация была мирной: протестующие танцевали под музыку.

Примерно за час до начала комендантского часа стражи порядка попросили собравшихся на площади разойтись, однако несколько десятков человек их не послушались, а некоторые начали бросать в полицейских бутылки и дымовые шашки. В ответ правоохранители применили водометы.

Произошедшее запечатлел телеканал BFMTV, который вел прямую трансляцию с места событий.

В связи с демонстрациями с 11 часов (13:00 мск) в Париже были закрыты четыре станции метро, расположенные в непосредственной близости к площади Республики.

По данным телеканала, акции протеста также проходили в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и многих других городах.

Первые в этом году акции протеста против ряда статей законопроекта «О глобальной безопасности» прошли во Франции в субботу, 16 января. В ходе акций пострадали 12 полицейских и жандармов, более 70 человек были задержаны. По данным МВД, на улицы вышли 34 тысячи человек. При этом организаторы манифестаций сообщают о 200 тысячах.

Напомним, 20 ноября 2020 года Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Таким образом, власти решили запретить журналистам снимать на видео сотрудников полиции. Французские СМИ опасаются, что это нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для их работы.

В результате каждую субботу во многих городах Франции, в том числе в Париже, стали проходить многочисленные акции протеста. Они сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Протестующие бросали в стражей порядка бутылки и петарды, а также поджигали автомобили и громили магазины. В свою очередь силовики применяли слезоточивый газ и водометы.