найти ×
   
  • USD -0.95
    74.25
  • EUR -0.93
    90.26
СохранитьСохранено0
×

002287

Видео: протестующие в Париже жгут машины

Small f1a6d446e0
© AP/TASS

© AP/TASS

На улицы Парижа вновь вышли протестующие против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности».

Акция сопровождалась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Демонстранты бросали в силовиков камни и петарды, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате в Париже насчитали как минимум три подожженных автомобиля. Они попали на видео.

Как сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен, полиция задержала 22 человека. По его словам, стражи порядка зачастую сталкиваются на акциях протеста с «очень жестокими людьми», пишет «РИА Новости».

Предыдущие акции протеста, в том числе 28 ноября, также сопровождались масштабными беспорядками, стычками с полицией и поджогом машин.

© AP/TASS

© AP/TASS


В прошлую субботу в акциях в поддержку свободы информации приняли участие более 130 тысяч человек по всей Франции. При этом в манифестации, прошедшей в Париже, участвовали около 46 тысяч человек.

Напомним, 20 ноября Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Таким образом, власти решили запретить журналистам снимать на видео сотрудников полиции. Французские СМИ опасаются, что это нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для их работы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
25245076читать позжечитаю позже
Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
100120437читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Печальный конец 57 лет истории изучения космоса: телескоп Аресибо рухнул

В результате обрушения конструкции пострадала лишь наука, люди целы.

003842читать позжечитаю позже

Наука и техника
Дети нашли останки ихтиозавра на острове Русский28 октября

Ученые назвали находку очень редкой и ценной.

3018832читать позжечитаю позже