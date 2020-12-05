Видео: протестующие в Париже жгут машины

На улицы Парижа вновь вышли протестующие против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности».

Акция сопровождалась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Демонстранты бросали в силовиков камни и петарды, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате в Париже насчитали как минимум три подожженных автомобиля. Они попали на видео.

Как сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен, полиция задержала 22 человека. По его словам, стражи порядка зачастую сталкиваются на акциях протеста с «очень жестокими людьми», пишет «РИА Новости».

Предыдущие акции протеста, в том числе 28 ноября, также сопровождались масштабными беспорядками, стычками с полицией и поджогом машин.





В прошлую субботу в акциях в поддержку свободы информации приняли участие более 130 тысяч человек по всей Франции. При этом в манифестации, прошедшей в Париже, участвовали около 46 тысяч человек.

Напомним, 20 ноября Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Таким образом, власти решили запретить журналистам снимать на видео сотрудников полиции. Французские СМИ опасаются, что это нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для их работы.