Видео: протестующих в Париже разгоняют водометами

На акции протеста против статьи законопроекта «О глобальной безопасности», которая проходит на площади Трокадеро в Париже, полиция применила водометы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мощные струи воды сбивают протестующих с ног, однако они встают и не уходят.

Акция, начавшаяся в 14.30 (16.30 мск), поначалу проходила спокойно, однако после 17.30 (19.30 мск) обстановка стала обостряться.

Демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, скандируя «все ненавидят полицию». В ответ силовикам пришлось применить водометы.

Полиция также потребовала от участников акции протеста покинуть площадь, указывая на то, что время манифестации истекло. «Манифестация закончилась. Вы должны покинуть площадь Трокадеро», — говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу, 20 ноября, Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Таким образом, власти решили запретить журналистам снимать на видео сотрудников полиции. Французские СМИ опасаются, что это нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для их работы.