МВД Франции назвало число участников субботних акций протеста

В субботу, 28 ноября, по всей Франции прошли 70 манифестаций против критикуемой в обществе 24 статьи законопроекта «О глобальной безопасности».

В акциях в поддержку свободы информации приняли участие более 130 тысяч человек, приводит телеканал BFMTV сообщение МВД страны.

В манифестации, прошедшей в Париже, участвовали около 46 тысяч человек. Начавшаяся мирно она в результате вылилась в масштабные беспорядки.

Агрессивно настроенные молодые люди забрасывали полицейских камнями и бутылками, поджигали машины и киоски, громили стекла в ресторанах и даже выкорчевывали небольшие деревья.

Силовикам пришлось применить против протестующих слезоточивый газ и водомет, а те ответили петардами.

По предварительным данным, в ходе манифестаций пострадали 37 полицейских и жандармов, сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Беспорядки в Париже попали на видео. На одном из роликов были запечатлены горящие автомобили.

Волнения начались в прошлую субботу, 21 ноября. На акции протеста, проходившей на площади Трокадеро в Париже, полиция применила водометы.

Напомним, 20 ноября Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Таким образом, власти решили запретить журналистам снимать на видео сотрудников полиции. Французские СМИ опасаются, что это нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для их работы.