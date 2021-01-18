У жительницы Подольска похитили ребенка под предлогом необходимости лечения

Неизвестные забрали у жительницы Подольска грудного ребенка, убедив ее, что младенец болен и ему необходимо лечение.

Женщина добровольно отдала своего новорожденного сына, не подозревая, что на самом деле это было похищение.

О произошедшем мать ребенка сообщила 14 января.

По ее словам, вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, внушили ей, что ее месячный сын болен, и похитили его под предлогом лечения, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору». О местонахождении мальчика его мать до сих пор ничего не знает, сообщает телеканал.

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Как писал ранее ridus.ru, похищенный 28 сентября 2020 года семилетний Савелий Роговцев из деревни Горки Владимирской области вернулся к родителям только 19 ноября. Почти два месяца он провел у своего похитителя, но возвратился домой целым и невредимым. Хотя Савелия удерживали все это время в соседней деревне, полиции удалось обнаружить мальчика только при помощи Интерпола.

Также сообщалось, что в конце июля прошлого года из роддома в городе Сальск Ростовской области похитили новорожденного мальчика. В итоге ребенка нашли, а его похитительницу задержали.

В марте 2020 года из роддома в Йошкар-Оле была похищена девочка. Мать новорожденной вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Через несколько часов полицейские нашли пропавшую девочку. Выяснилось, что ее похитила 33-летняя женщина, которая таким способом собиралась подтвердить мужу собственную беременность, о которой ранее ему сообщила.

