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Из роддома в Ростовской области украли младенца

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Мальчика, родившегося три дня назад, украли из роддома в городе Сальске Ростовской области.

Инцидент произошел 25 июля около трех часов ночи.

Предполагаемая похитительница попала в объектив камеры видеонаблюдения.


Мать украденного мальчика рассказала Life Shot, как происходило похищение. По ее словам, она встретила в палате незнакомую женщину, а потом, словно под гипнозом пошла одна в туалет. А когда вышла из него, соседка по палате сообщила, что ребенка украли.

Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

В итоге ребенка нашли, а его похитительницу задержали. «Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

По информации Baza, женщина решилась на похищение после того, как у нее случился выкидыш.

Ранее «Ридус» писал о том, что в марте из роддома в Йошкар-Оле была похищена девочка. Мать новорожденной вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Через несколько часов полицейские нашли пропавшую девочку. Выяснилось, что ее похитила 33-летняя женщина, которая таким способом собиралась подтвердить мужу собственную беременность, о которой ранее ему сообщила.

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