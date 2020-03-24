Похищенная из роддома в Йошкар-Оле девочка найдена

Новорожденная девочка, которая пропала накануне из родильного дома в Йошкар-Оле, найдена. Она жива, сообщили в управлении Министерства внутренних дел Республики Марий Эл.

«Обнаружена живой новорожденная девочка. По предварительной информации это ребенок, похищенный в понедельник», — цитирует ТАСС сообщение полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, сейчас устанавливается личность ребенка.

Девочка пропала 23 марта в Йошкар-Оле из республиканского медицинского учреждения «Перинатальный центр». Ее мать вышла на процедуры, а вернувшись, ребенка уже не нашла. При этом очевидцы рассказали о незнакомой женщине, которую видели в роддоме.

Следственный комитет России уже возбудил два уголовных о похищение несовершеннолетнего и о халатности.