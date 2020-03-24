найти ×
   
  • USD
    80.88
  • EUR
    86.70
СохранитьСохранено0
×

002768

Похищенная из роддома в Йошкар-Оле девочка найдена

Small default
© МВД РФ

© МВД РФ

Новорожденная девочка, которая пропала накануне из родильного дома в Йошкар-Оле, найдена. Она жива, сообщили в управлении Министерства внутренних дел Республики Марий Эл.

«Обнаружена живой новорожденная девочка. По предварительной информации это ребенок, похищенный в понедельник», — цитирует ТАСС сообщение полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, сейчас устанавливается личность ребенка.

Девочка пропала 23 марта в Йошкар-Оле из республиканского медицинского учреждения «Перинатальный центр». Ее мать вышла на процедуры, а вернувшись, ребенка уже не нашла. При этом очевидцы рассказали о незнакомой женщине, которую видели в роддоме.

Следственный комитет России уже возбудил два уголовных о похищение несовершеннолетнего и о халатности.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году
-106350читать позжечитаю позже
Общество
Китайские военные включились в гонку разработчиков вакцин от COVID-19
-3010898читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Общество
Мор или обычная простуда: чем COVID-19 отличается от испанки

Пандемия испанского гриппа за полтора года унесла жизни около 50 миллионов человек.

7026946читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Когда появится вакцина против COVID-201905 марта

По самым оптимистичным прогнозам – не ранее осени 2021 года.

2016798читать позжечитаю позже