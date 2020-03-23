Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку
- 23 марта 2020, 19:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Новорожденная девочка была похищена из роддома в Йошкар-Оле.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Марий Эл, мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было.
Очевидцы утверждают, что видели какую-то женщину, которая не является пациенткой больницы. В настоящее время ведется ее розыск.
«Мы сразу подключили волонтеров, таксистов опрашиваем. Все необходимые меры принимает и МВД республики», — рассказала собеседница агентства.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение несовершеннолетнего» и «Халатность».
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают похищенного ребенка.
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