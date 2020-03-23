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Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Новорожденная девочка была похищена из роддома в Йошкар-Оле.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Марий Эл, мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было.

Очевидцы утверждают, что видели какую-то женщину, которая не является пациенткой больницы. В настоящее время ведется ее розыск.

«Мы сразу подключили волонтеров, таксистов опрашиваем. Все необходимые меры принимает и МВД республики», — рассказала собеседница агентства.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение несовершеннолетнего» и «Халатность».

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают похищенного ребенка.

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