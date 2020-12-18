Эксперт назвал незаконным принуждение Кокорина к тренировкам

Появившуюся в СМИ информацию о том, что игрока московского «Спартака» Александра Кокорина лишили отпуска и заставили тренироваться до Нового года, прокомментировал глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Он назвал принуждение футболиста к тренировкам незаконным.

По словам эксперта, Кокорин вправе обжаловать это решение.

Ранее «Чемпионат.com» сообщил со ссылкой на источник о том, что спартаковец получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно.

«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой», — заявил собеседник сайта, отметив при этом, что у форварда диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра.

Чем игрок заслужил такое наказание, источник не уточнил.

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В беседе с «360», Алексеев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, принудительный труд запрещен, и подобные санкции в отношении футболиста не предусмотрены регламентом.

«Может быть штраф, какие-то дисквалификации, отстранения, а подобного рода мера не предусмотрена действующим законодательством и регламентными нормами, поэтому не обоснована и может быть обжалована», — пояснил юрист в интервью телеканалу.

Московский «Спартак» объявил о заключении контракта с бывшим нападающим «Зенита» Александром Кокориным в начале августа. Соглашение подписано по схеме «3+1» — контракт на три года с возможностью продления на один сезон. Форвард перешел в столичный клуб на правах свободного агента, после истечения контракта с «Зенитом».

В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, забив два гола.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым принял участие в двух драках в центре Москвы.

В мае 2019 года Пресненский районный суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. 17 сентября футболисты вышли на свободу по УДО.

В предыдущем сезоне Кокорин играл за «Сочи». В 10 матчах он забил семь мячей и отдал три голевые передачи, став лучшим игроком марта в РПЛ.

