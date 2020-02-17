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Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды

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© Ольга Мальцева/ТАСС

© Ольга Мальцева/ТАСС

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин будет играть «Сочи» на правах аренды.

Как сообщается на официальной странице «Сочи» в соцсети «ВКонтакте», арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

В сообщении говорится, что футболист уже прибыл в расположение своей новой команды, находящейся на сборе в турецком Белеке.

О договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина «Сочи» сообщил еще 21 января, однако позднее форвард сыграл в составе петербургской команды в матче с катарским «Аль-Увайнахом» на сборе в Дохе и сделал хет-трик.

В конце января супруга Кокорина сообщила в Instagram, что ее муж отказал клубу «Сочи», где по контракту должен был играть до конца сезона на правах аренды. После этого руководство «Зенита» приняло решение перевести футболиста в фарм-клуб «Зенит-2».

В середине февраля владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что в ходе проведенных с Кокориным переговоров стороны договорились, что весеннюю часть сезона футболист проведет в «Сочи».

Также стало известно, что, по условиям контракта с «Зенитом», зарплата Кокорина приравнена к МРОТу. На момент заключения договора с футболистом в сентябре 2019 года, она составляла 11280 рублей.

Напомним, 8 октября 2018 года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в кафе «Кофемания», а незадолго до того избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы назначил Кокорину наказание в виде полутора лет колонии общего режима, а Мамаеву — 1 год и 5 месяцев.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство оскандалившихся футболистов о досрочном освобождении.

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Отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД.

В настоящее время в ведомстве проводят служебную проверку по факту случившейся трагедии.

«По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. МВД также выразило соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел.

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