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Озвучен приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

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© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Пресненский районный суд города Москвы огласил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В итоге, Кокорину назначили наказание в виде полутора лет колонии общего режима, Мамаеву — 1 год и 5 месяцев. Два других фигуранта по данному делу — Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий — получили наказания в соответствии с требованием государственного обвинения.

Таким образом, с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе (день в СИЗО считается за 1,5 дня в колонии общего режима), молодые люди выйдут на свободу только в следующем, 2020 году.

Напомним, в понедельник, 6 мая, прокурор Светлана Тарасова потребовала приговорить братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Деяния Павла Мамаева и еще одного фигуранта — Александра Протасовицкого государственный обвинитель оценила так же, как и Пресненский суд — в 1 год и 5 месяцев заключения.

Скандальный инцидент с участием молодых людей произошел 8 октября прошлого года.

По версии следствия следствия, сначала они напали на водителя сотрудницы «Первого канала» около гостиницы «Пекин», а затем в кафе «Кофемания» на Большой Никитской избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

С минувшей осени Мамаев, Кокорин, а также двое предполагаемых соучастников нападений находились в СИЗО.

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