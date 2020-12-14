Мурашко объяснил, при каком условии завершится пандемия коронавируса

Только после того, как жители всего мира пройдут вакцинацию от COVID-19, пандемия коронавируса закончится, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, всем очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации.

«В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину „Cпутник V“, должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций», — приводит слова Мурашко Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что партии российской вакцины «Спутник V» доставлены во все регионы страны. На данный момент препарат получили более 26 тысяч добровольцев в рамках пострегистрационных клинических испытаний в России.

Также отмечается, что итоговая эффективность вакцины превысила 91%, а в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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Доля россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, увеличилась почти в два раза за последние пару месяцев: если в сентябре — октябре о готовности к вакцинации говорили 23% россиян, то сегодня этот показатель достиг 42%. Таковы результаты социологического исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Социологи выяснили, что отечественная вакцина вызывает наибольшее доверие у респондентов: в ее пользу высказались 66% россиян.

Предположительно, срок действия вакцины «Спутник V» может составить около двух лет, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Как писал ранее ridus.ru, в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для второй группы риска, к которой отнесены сотрудники МФЦ, а также работники культуры, сферы торговли и услуг.

Также стало известно, что уже на этой неделе в США должна начаться массовая вакцинация от коронавируса. Миллионы доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech были запакованы в специальные контейнеры, содержащие сухой лед, чтобы поддерживать температуру -75 °C.

