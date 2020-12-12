Назван ожидаемый срок действия вакцины «Спутник V»

Предположительно, срок действия вакцины «Спутник V» может составить около двух лет, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что вакцина против Эболы была создана на платформе, с помощью которой разрабатывали российский препарат.

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — сказал микробиолог в эфире «Соловьев Live».

Говоря о вакцине американской компании Pfizer, Гинцбург затруднился делать выводы о ее сроке действия. Исходя из общего механизма действия таких препаратов, их срок защиты будет составлять не больше четырех-пяти месяцев, приводит его слова «360». Между тем он заметил, что для подобных выводов требуется экспериментальное подтверждение.

Гинцбург подчеркнул, что российская вакцина на 96% гарантирует, что сделавший прививку не заболеет коронавирусом. При этом у оставшихся четырех процентов болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился. По его словам, скорее всего, у таких пациентов COVID-19 проявится в виде насморка, кашля или небольшой температуры, а в легкие возбудитель не опустится.

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Ранее сообщалось, что прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» для граждан России будет бесплатной, а иностранным государствам будет поставляться по цене не более чем десять долларов за дозу при необходимом курсе вакцинации в две дозы на одного человека. Гинцбург прогнозировал, что к концу 2020 года ожидается выпуск миллионов доз вакцины.



Он также сообщил, что на данный момент привились уже более 150 тысяч россиян. По его словам, это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира.



В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что до конца текущей недели российские регионы подключатся к массовой вакцинации от коронавируса.

