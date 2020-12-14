Кому достанутся первые дозы вакцины от Covid-19 в США

Уже с этой недели в США должна начаться массовая вакцинация от коронавируса. Миллионы доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech были запакованы в специальные контейнеры, содержащие сухой лед, чтобы поддерживать температуру -75°C.

Напомним, что только при такой экстремальной температуре препарат может транспортироваться и храниться.

По мере того, как число погибших во всем мире превысило 1,6 миллионов, количество зараженных в США резко возросло за последние 2 недели. Только за последние 5 дней было зарегистрировано 1,1 миллиона новых случаев, а число погибших приблизилось к 300 000.

За последние две недели США стабильно регистрировали не менее 2 тысяч смертей ежедневно. Эти показатели сравнимы с числом погибших в первые дни пандемии.

Первые партии вакцины от коронавируса поступят в американские больницы с понедельника по среду. Количество доз хватит, чтобы вакцинировать около 3 миллионов человек из групп риска. В США в первую очередь вакцину получат медицинские работники, жители домов престарелых и пенсионеры.

По планам властей, в декабре успеют привиться 20 миллионов человек. Напомним, что США стали шестой страной, кто получил «зеленый» свет на применение вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. До них разрешение на вакцинацию получили Великобритания, Бахрейн, Канада, Саудовская Аравия и Мексика.



К концу декабря официальные лица США заявляют, что у них будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать первых 20 миллионов человек. То есть у них будет около 40 миллионов доз вакцин.

Это количество учитывает вакцину Moderna, которая к Рождеству должна получить разрешение на использование. В январе в США планируют вакцинировать 30 миллионов человек, а в феврале еще 50 миллионов.

