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Кому достанутся первые дозы вакцины от Covid-19 в США

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Zeljko Lukunic/PIXSELL/ PA Images/ТАСС

© Zeljko Lukunic/PIXSELL/ PA Images/ТАСС

Уже с этой недели в США должна начаться массовая вакцинация от коронавируса. Миллионы доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech были запакованы в специальные контейнеры, содержащие сухой лед, чтобы поддерживать температуру -75°C.

Напомним, что только при такой экстремальной температуре препарат может транспортироваться и храниться.

По мере того, как число погибших во всем мире превысило 1,6 миллионов, количество зараженных в США резко возросло за последние 2 недели. Только за последние 5 дней было зарегистрировано 1,1 миллиона новых случаев, а число погибших приблизилось к 300 000.

За последние две недели США стабильно регистрировали не менее 2 тысяч смертей ежедневно. Эти показатели сравнимы с числом погибших в первые дни пандемии.

Первые партии вакцины от коронавируса поступят в американские больницы с понедельника по среду. Количество доз хватит, чтобы вакцинировать около 3 миллионов человек из групп риска. В США в первую очередь вакцину получат медицинские работники, жители домов престарелых и пенсионеры.

© Zuma\TASS

По планам властей, в декабре успеют привиться 20 миллионов человек. Напомним, что США стали шестой страной, кто получил «зеленый» свет на применение вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. До них разрешение на вакцинацию получили Великобритания, Бахрейн, Канада, Саудовская Аравия и Мексика.

К концу декабря официальные лица США заявляют, что у них будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать первых 20 миллионов человек. То есть у них будет около 40 миллионов доз вакцин.

Это количество учитывает вакцину Moderna, которая к Рождеству должна получить разрешение на использование. В январе в США планируют вакцинировать 30 миллионов человек, а в феврале еще 50 миллионов.

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Журналист назвался соцработником и привился от COVID. Ему поверили на слово

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© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Журналист вакцинировался от коронавирусной инфекции в одной из московских поликлиник. Официально препарат пока могут получить медики, учителя, сотрудники культуры, работники МФЦ, торговли и услуг, а также соцработники, которым и представился корреспондент.

По его словам, он записался на вакцинацию 11 декабря на портале правительства Москвы. В назначенный день он пришел в поликлинику, где не встретил других претендентов на прививку. Перед тем, как поставить укол, у него спросили справку с места работы, подтверждающую возможность вакцинироваться. Журналист на это ответил, что у него нет при себе такого документа.

Место работы журналиста записали с его слов, он представился социальным работником одной из служб Москвы. Несмотря на отсутствие подтверждающего документа, врач согласилась провести процедуру.

Сначала у него измерили давление, потом сделали укол и предложили побыть под наблюдением 30−40 минут, корреспондент от последнего отказался.

Он также рассказал, что в поликлинике не было очередей и ажиотажа. Корреспондент «Интерфакса» смог побеседовать с врачами, которые пояснили ему, что стараются вакцинировать по пять человек в течение двух часов, это обусловлено особенностями хранения препарата от COVID-19 и тем, что в одной упаковке находится пять ампул.

Если ты достал упаковку из специального морозильника, то ампулы необходимо использовать в течение двух часов, после этого они становятся непригодными, — сказал врач.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве 5 декабря. В приоритетном порядке прививали медиков, учителей и социальных работников. С 14 декабря получить препарат могут еще и сотрудники культуры, работники МФЦ, торговли и услуг.

Для этого необходимо заранее записаться на портале столичного правительства, а в день обращения взять с собой паспорт, полис ОМС и справку с работы, подтверждающую возможность вакцинироваться.

Также желающему вакцинироваться должно быть от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Беременные и кормящие грудью к процедуре не допускаются, о чем ранее рассказывал ridus.ru.

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