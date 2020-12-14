Во Франции вынесли приговор двум футбольным болельщикам из России

Суд французского Экс-ан-Прованса вынес приговор российским болельщикам Михаилу Ивкину и Павлу Косову по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Первому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а второму — на десять лет, сообщил «РИА Новости» адвокат одного из россиян Жюльен Пинелли.

Ранее французская прокуратура требовала пять лет для Ивкина и 14-15 лет для Косова, признавая, что они действовали вместе, но при этом отмечая разный уровень ответственности. В свою очередь, адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных. Они утверждали, что действия Ивкина и Косова не причинили серьезных травм английскому фанату.

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Напомним, россияне были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. С марта 2018 года они содержатся в тюрьмах Марселя.

На суде Косов признал, что один раз толкнул или ударил английского фаната, который потом упал, однако в крови англичанина было обнаружено почти два промилле алкоголя, отметил адвокат подсудимого Алан Дюфло. При этом медицинский эксперт четко заявил, что травмы англичанина вызвало не падение.



Ранее адвокат Михаила Ивкина Жюльен Пинелли в беседе с ridus.ru рассказывал, что во Франции сложился далеко не объективный образ российского футбольного болельщика.



Поначалу российские правозащитники и власти не оказывали никакой поддержки Ивкину и Косову, которых задержали в Мюнхене и около двух лет держали в тюрьме во Франции без обвинений. Лишь после обращения к общественности родных и друзей россиян дело получило должную огласку.

