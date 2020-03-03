МИД России пообещал помочь арестованному во Франции Михаилу Ивкину

Представители Министерства иностранных дел России связались с родными и близкими российского болельщика Михаила Ивкина, который около двух лет находится в тюрьме во Франции без предъявления конкретных обвинений. Дипломаты обещали помощь и уже связались с адвокатом, сообщила «Ридусу» супруга Михаила — Юлия.

«Конкретики пока нет, но из российского консульства уже позвонили нашему адвокату и предложили помощь. Спросили, в чем и как могут помочь, что предоставить», — сказала Юлия.

Официальный ответ на обращение родственников должен поступить 5 марта, добавила она. Это — очень хорошие новости. Юрист, представляющий интересы Михаила, уже обращался к российским властям ранее, но ответа не получал. Теперь появилась надежда на реальное продвижение в рассмотрении дела.

«Никто не интересовался и не звонил. Адвокат наш был вообще в шоке», — пояснила Юлия, отметив, что представители МИД сами вышли на связь после появления в Сети программы, посвященной Михаилу.

Также с семьей Ивкина связалась член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина. Юлия благодарна правозащитнику за предложение помощи и за то, что «держит руку на пульсе».

«Мария Бутина сказала, что надо встретиться и поговорить. Она попытается нам помочь», — сказала супруга Михаила.

Новые подробности дела россиянина могут стать известны после 7 марта. На этот день у Михаила Ивкина назначена встреча с адвокатом.

«Ему позвонили, там много вопросов, которые они будут разбирать», — пояснила Юлия.

С разрешения Юлии Ивкиной «Ридус» публикует семейную фотографию. Дома Михаила ждут трое детей, которые очень скучают по папе. Мы все надеемся на то, что они скоро воссоединятся!



О деле Михаила Ивкина «Ридус» рассказал в своем материале 2 марта. Россиянина подозревают в «заранее спланированном покушении на убийство в составе группы лиц по предварительному сговору» гражданина Великобритании. Так европейское правосудие интерпретирует бытовое столкновение российских болельщиков с английскими фанатами в Марселе во время чемпионата мира Европы по футболу 2016 года.