Без обвинений: россиянин провел уже два года за решеткой во Франции

Два гражданина России, Ивкин Михаил Геннадиевич и Косов Павел Сергеевич, оба — 1986 года рождения, сидят во французских тюрьмах уже в течение двух лет без каких-либо обвинений. Их подозревают в организации беспорядков на Евро-2016 в Марселе. Доказательств у следствия нет. Все, что имеется против россиян — скриншоты и фрагменты видеороликов. Дело продвигается медленно и нашим соотечественникам нужна помощь. В том числе и от государственных органов.

Про Павла Косова часто писали в прессе, и многие думают, что во Франции арестован только один российский футбольный болельщик. «Ридус» хочет рассказать историю Михаила Ивкина, чтобы привлечь внимание общественности и чиновников к его судьбе.

Михаила задержали в феврале 2018 года в Мюнхене во время пересадки на самолет в Бильбао. Болельщик «Спартака» летел в Испанию из Москвы, чтобы поддержать любимую команду в матче Лиги Европы против басков. В СМИ писали, что россиянин находился в розыске по линии Интерпола и знал об этом. Однако Ивкин в своем Telegram-канале опроверг эту информацию. По его словам, он не покинул бы территорию России, если бы располагал подобной информацией.

Ивкина ждали у трапа самолета с ориентировками и сразу отправили в камеру. С ним первое время находился брат, но потом молодых людей разлучили. Михаил целый месяц провел в Германии, затем его экстрадировали во Францию. Там уже трижды продлевали срок ареста. Каждый раз причина была одна и та же: не готовы результаты экспертиз. Согласно процедуре, расследование не может длиться дольше двух лет. Однако при определенных обстоятельствах можно остаться под следствием и на четыре года.

Осенью 2019 года судья сообщил о том, что результаты всех экспертиз собраны и начинается передача дела в суд. Однако никаких официальных уведомлений долгое время не было. При этом адвокат одного из задержанных россиян видел лишь психологическую и психиатрическую экспертизу, согласно которой у подследственных нет никаких отклонений. Не было экспертизы, подтверждающей связь между потерей здоровья пострадавшим и ударами обвиняемых. Отсутствовала и экспертиза телефонов граждан России, которую Великобритания проводила уже повторно.

Стоит отметить, что расследование ведется так долго, поскольку им занимаются две страны — Франция и Англия. Действие одной обязательно проверяет другая. Однако, по мнению Михаила, следователи обеих государств пытаются найти доказательства существования предварительного сговора и организованной группы. Но трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. Все случившееся было обычной бытовой дракой.

Доказательства обвинения таковы: брошенный стул рассматривают в качестве оружия, видео с телефона россиянина, на котором заметен человек в футболке с надписью «хулиган», по мнению следователей, говорит о принадлежности к определенному движению фанатов. Вот такие основания для сурового наказания — до 15 лет тюрьмы.

Михаил подчеркивает, что стулья в русских бросали и англичане. При этом в момент падения того самого пострадавшего британца, из-за которого и завели дело, сам Ивкин находился в двух метрах от него. И не стоял, а бежал мимо. Адвокаты полагают, что следствие выглядит очень странным и явно носит политический характер.

Друзья Ивкина отмечают, что британец, якобы тяжело пострадавший в результате нападения русских, уже спустя несколько месяцев появлялся на футбольных матчах. Такое вряд ли возможно при тяжком ущербе здоровью. Однако его сын — влиятельный страховой агент, что наводит на определенные мысли.

Есть у друзей и другие вопросы. Почему за гражданку Израиля, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, вступились все — от российской еврейской общины до израильского премьер-министра, а за нашего соотечественника — никто. Не обязательно, как в случае с Наамой Иссахар, заниматься этим первым лицам государства. Но можно было бы поручить ответственным лицам в аппарате президента, МИДе сделать запросы, выяснить у французской стороны, почему задерживается следствие.

Адвокат Ивкина Жулиан Пинелли утверждает, что защита запросила помощь у российских властей. Михаил никогда не подвергался судебному преследованию, он любящий отец и супруг. «Мы надеемся на помощь российского государства», — подчеркнул защитник, слова которого приводит в своем репортаже Sport24ru.

Супруга Михаила — Юлия — видела своего мужа за эти два года лишь трижды. Звонить домой россиянину разрешили совсем недавно. До этого общались в письмах, которые шли очень долго. Из троих детей правду о папе знает лишь старший сын. Средняя дочь очень скучает по отцу, ее даже пришлось водить к психологу. Самый младший пока ничего не понимает, но ему тоже очень не хватает отцовского внимания. Юлия, уверенная в том, что муж ее ни в чем не виноват, обращалась в различные инстанции, вплоть до «горячей линии» президента. Однако власти пока никакой помощи не оказали.

Семья писала в консульство России во Франции неоднократно. Ответ всегда давали один и тот же: все идет по правилам. Одно письмо отправили в Генеральную прокуратуру, но оттуда его перенаправили в МИД. Из министерства пришел ответ о том, что гражданина России Ивкина регулярно посещают представители консульства, условия его содержания являются нормальными, установлен контакт с адвокатом.



Однако, по словам самого Михаила, на прошлой встрече с адвокатом в ноябре ему были переданы лишь новости из дома. Похоже, что российские дипломаты с защитой Ивкина не общались. Из консульства в тюрьму приходили дважды, однако все ограничивалось простыми вопросами: «Как дела?» При этом до сих пор не удалось получить разрешение на чтение русских книг. Французы не понимают, что в них написано, поэтому не разрешают передавать русскую литературу заключенному. Очередное слушание по делу Михаила должно состояться в начале марта.

Если бы французской полиции удалось собрать какие-то доказательства вины россиянина, то дело уже дошло бы до обвинения. Два года — достаточно большой срок. Но следствие постоянно затягивается. При этом друзья Михаила надеются на то, что его оправдают. И вот тогда, говорят они, подтянутся правозащитники с помощью. Им будет выгодно «засветиться» в выигрышном деле.

«Супруга говорит, вы спрашиваете, почему мы молчали раньше? Честно сказать, верили в это хваленое европейское правосудие, но оказывается, здесь бордель еще тот», — признался Михаил Ивкин в Telegram-канале, который по его поручению ведут жена и друзья.