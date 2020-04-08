«Своих не бросаем»: власти России вступились за болельщика в тюрьме Марселя

Гражданин России Михаил Ивкин, задержанный в Германии в феврале 2018 года и через месяц выданный во Францию, до сих пор остается в тюрьме Марселя. Накрывшая мир пандемия коронавируса серьезно осложнила его положение. Жизни и здоровью россиянина угрожает опасность. Учитывая серьезность ситуации, за соотечественника вступились власти РФ. Об этом рассказал в беседе с «Ридусом» юрист Петр Куршин, представляющий интересы семьи Ивкиных.

Министерство иностранных дел России обратилось к французскому МИД. Была запрошена информация о возможности перевода Михаила Ивкина под домашний арест во Франции или на родине на время ожидания приговора суда, который состоится в ближайшие год или два.

Также генеральный консул России в Марселе написал письмо генеральному прокурору Апелляционного суда города Экс-ан-Прованс, где сейчас находятся материалы дела Ивкина. В обращении указывается на сложность эпидемиологической обстановки, которая угрожает жизни и здоровью россиянина. Консул просит максимально внимательно отнестись к проблеме, а также рассмотреть возможность перевода Михаила под домашний арест.

«Письмо МИД России датировано 30 марта, генерального консула РФ — 31 марта. Скорее всего, оба документа в начале апреля были направлены французской стороне. Я полагаю, что в течение одной-двух недель у нас должно быть понимание», — заявил Петр Куршин.

Помощь в данном процессе оказали депутаты Государственной думы РФ. Член фракции КПРФ Александр Ющенко на основании обращения супруги Михаила — Юлии Ивкиной — подготовил и направил запрос генеральному прокурору суда-присяжных во Франции, а член фракции ЛДПР Александр Шерин — министру иностранных дел Сергею Лаврову.

«Именно поэтому у нас есть, с одной стороны, обращение от имени консульства Российской Федерации к генеральному прокурору, и с другой — обращение от имени министерства иностранных дел к МИД Франции. Надо признать, что российские власти нас сегодня слышат и стараются помочь в рамках своих полномочий и компетенций. Понятно, что не все сегодня возможно ввиду ограничений, связанных с пандемией», — отметил юрист.

Куршин отметил, что также попытался выстроить взаимоотношения по делу Ивкина с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и надеется на ее помощь. «Мы со своей стороны написали ей обращение», — заявил он.

«Я, как юрист, считаю, что сделан очень большой шаг, совершен очень большой прорыв в деле Михаила. Мы переступили границу Франции, обратившись непосредственно к ее властям по конкретной ситуации конкретного гражданина России. По вопросу непонятного юридического статуса его дела на фоне пандемии коронавируса. Ситуация угрожает его здоровью и жизни», — подчеркнул Куршин.

По состоянию на конец марта, в тюрьме, где содержится Ивкин, десять заключенных находятся в тяжелом состоянии из-за COVID-19. Шесть надзирателей поместили на карантин с подтвержденной инфекцией.

«Каких-либо средств защиты, понятное дело, нет. Врачи общаются „через губу“. Сами надзиратели не всегда надевают маски и перчатки при постоянном контакте с заключенными», — подчеркнул Петр Куршин.

Также в Сети создана петиция, при помощи которой планируется придать дополнительную огласку сложившейся ситуации, добавил юрист.

«Ридус» ранее уже рассказывал о деле Михаила Ивкина, которого подозревают в причастности к беспорядкам в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Российского болельщика внезапно задержали около двух лет назад в Мюнхене.