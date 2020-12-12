Жестокое обращение полиции с протестующими в Париже попало на видео

Четвертую субботу подряд в Париже проходит акция протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности».

Для разгона демонстрантов силовики идут на довольно жесткие меры.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как полицейские избивают резиновыми дубинками протестующих, лежащих на асфальте.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД Франции, в ходе манифестации уже задержано по меньшей мере 107 человек.

Предыдущие шествия также сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Протестующие бросали в стражей порядка бутылки и петарды, а также поджигали автомобили и громили магазины.

В свою очередь силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

Напомним, 20 ноября Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Таким образом, власти решили запретить журналистам снимать на видео сотрудников полиции. Французские СМИ опасаются, что это нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для их работы.