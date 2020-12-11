Почему власти США хотят заставить Facebook продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США и генеральные прокуроры 48 штатов обвинили IT-компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет о приобретении компанией мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram. Американские власти назвали эти сделки незаконными, поскольку они «наносят ущерб конкуренции и лишают рекламодателей выбора». Теперь торговая комиссия и прокуроры 48 штатов намерены через суд вынудить IT-гиганта продать эти активы.

Компания Facebook с мнением торговой комиссии категорически не согласна. В корпорации считают произошедшее «пересмотром истории». Кроме того, в Facebook отметили, что ранее комиссия не имела ничего против покупки WhatsApp и Instagram, поэтому сделки вполне законны.

Ситуация с Facebook в США — «показательный пример того, насколько сильным влиянием стали пользоваться IT-корпорации в современном мире», заявил в интервью ridus.ru член Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Даже в США, где антимонопольная политика отличается жесткостью, влияние отдельных IT-корпораций на политику и экономику государства становится беспрецедентным. Это влияние заключается в том, что цифровые гиганты, скупая такие активы, как WhatsApp и Instagram, концентрируют в своих руках большой объем персональных данных. Обладание подобной информацией дает возможность предсказывать поведение того или иного человека, что позволяет не только извлекать коммерческую прибыль, предлагая какие-либо товары, но и манипулировать людьми, используя их в собственных политических целях. В США прекрасно понимают, что концентрация персональных данных в руках транснациональных компаний — достаточно серьезный вызов, хотя особой обеспокоенности, на первый взгляд, у американских властей быть не должно, ведь большая часть IT-гигантов находятся в юрисдикции Соединенных Штатов, — пояснил эксперт.

Кирьянов напомнил, что в России не первый год говорят о необходимости регулирования поведения цифровых корпораций со стороны государства.

«Регулирование должно осуществляться в соответствии с национальными законодательствами отдельных государств. Мы видим на примере США, что никого не устраивает, как IT-гиганты работают в публичной плоскости. Политическая цензура в социальных сетях, непрозрачная модерация контента, позволяющая навязывать собственные идеи и блокировать неудобные мнения, — все это уже выходит за рамки здравого смысла», — заключил Артем Кирьянов.

Напомним, 9 декабря Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает определенные санкции за цензуру в онлайн-пространстве. Если документ вступит в силу, то Роскомнадзор сможет ограничить доступ к уличенному в цензуре ресурсу посредством замедления трафика или в крайнем случае его заблокировать.

«Пользователи, заказывая у онлайн-площадок рекламу, ожидают определенного качества услуг. Но когда компания не может из-за низкого трафика обеспечить нужное качество, то никто, очевидно, не будет заказывать у нее рекламу. Таким образом, закон о цензуре больно ударит по карману IT-гигантов, если они продолжат нарушать основополагающие права человека», — рассказала член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Похожие законы действуют в Германии и Турции. В США в мае 2020 года вышел указ президента Дональда Трампа, призванный лишить социальные сети права цензурировать размещаемые материалы в единоличном порядке.

