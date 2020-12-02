«Удар по карману»: как заставить Google и Facebook уважать Конституцию РФ

В Общественной палате обсудили недавно внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает санкции за цензуру в онлайн-пространстве.

Как выяснил ridus.ru, новый закон, если он вступит в силу, позволит Роскомнадзору ограничить доступ к уличённому в цензуре ресурсу посредством замедления трафика или в крайнем случае заблокировать его.

Необходимость разработки данного документа возникла после вопиющих случаев притеснения российских интернет-пользователей и СМИ со стороны западных цифровых площадок, рассказал в ходе общественных слушаний в ОП РФ один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Платформы, позволяющие себе цензуру в отношении наших пользователей и средств массовой информации, зарегистрированы преимущественно за рубежом. К сожалению, у России на сегодняшний день отсутствуют какие-либо механизмы воздействия на эти ресурсы. По сути, мы существуем в условиях, когда нам наносятся удары, но адекватно отреагировать на них мы не можем. Поэтому мы и внесли на рассмотрение депутатов Госдумы закон о цензуре, чтобы призвать зарубежные площадки к ответу», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, только за последние несколько месяцев Роскомнадзор выявил более 20 фактов интернет-цензуры, когда иностранными платформами был ограничен доступ к различным российским фильмам и материалам СМИ.

Цензуру осуществляют такие ресурсы, как Google, YouTube, Facebook и Twitter. Право на свободное распространение любой информации прописано в Конституции РФ. И это право сегодня грубо попирается иностранными IT-гигантами, — заявил Хинштейн.

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина считает, что законопроект способен положить конец необоснованной цензуре со стороны транснациональных IT-корпораций, поскольку в документе «затрагиваются экономические интересы этих компаний».

«Если пользователи заказывают у онлайн-площадок рекламу, то они ожидают определенного качества услуг. Но когда компания не может из-за низкого трафика обеспечить нужное качество, то никто, очевидно, не будет заказывать у нее рекламу. Таким образом, закон о цензуре больно ударит по карману IT-гигантов, если они продолжат нарушать российскую Конституцию», — пояснила эксперт.



Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание, что ко второму чтению в законе необходимо более четко «прописать критерии, по которым будут определяться акты цензуры, чтобы не было никаких разночтений».



Еще мы бы в Общественной палате очень хотели, чтобы СМИ, работающие в нашей стране в интересах тех или иных зарубежных структур, имели бы маркировку иностранных агентов. Это необходимо, ведь пользователи должны понимать, что они получают не независимый взгляд на происходящее в России и мире, а информацию, распространяемую исключительно в пропагандистских целях. Запрещать, разумеется, ничего не нужно, но предупредить людей надо. Наше законодательство либеральное. В контент мы не вмешиваемся. Просто требуем, чтобы была маркировка. В то же время на Западе и маркируют наши СМИ, и вмешиваются в их контент, — подчеркнул Малькевич в беседе с «Ридусом».

Кроме того, российские власти обязаны оказать всестороннюю поддержку отечественным онлайн-ресурсам, добавил эксперт.

«Альтернативные платформы необходимы. Я думаю, наши отечественные ресурсы вполне могут составить конкуренцию тому же YouTube среди русскоязычной аудитории, если они будут более качественными и удобными. Я уверен, что российским IT-специалистам вполне по силам создание таких платформ. А государство должно помочь в продвижении этих продуктов на рынке. Речь идет не только о материальной поддержке всевозможных стартапов, но и о рекламной поддержке», — заключил Александр Малькевич.