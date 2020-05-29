Борьба с предвзятой модерацией в соцсетях стала мировым трендом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный покончить с предвзятостью модераторов соцсетей. Цель документа — лишить социальные сети права цензурировать размещаемые материалы в единоличном порядке.

В частности, в указе говорится о необходимости пересмотреть практику применения закона, защищающего соцсети от исков, в которых объектом рассмотрения становятся размещенные пользователями материалы.

«Мой указ призывает принять новые правила, согласно которым социальные сети, которые осуществляют цензуру или ведут какую-либо политическую деятельность, не смогут сохранить защиту от исков», — приводит «Коммерсантъ» слова Дональда Трампа.



Таким образом, Соединенные Штаты стали еще одним государством, признавшем проблему «непрозрачной» системы фактологической проверки постов в социальных сетях, которая используется не только для предотвращения распространения ложных или опасных сведений, но и в качестве оружия пропаганды.

Наконец США эту ситуацию осознали. Социальные сети давно пора вернуть в стойло. Мы до конца не знаем, кто у них акционеры и кто модераторы, которые сидят и в решают, кого заблокировать, а кому дать высказаться. По сути, это и есть самое настоящее цифровое рабство. Все мы зависим от администраторов соцсетей. Вашу страну могут объявить сосредоточением зла всего мира, а вы не сможете это опровергнуть, потому что вам никто не даст слова. Платформы, которые должны были бы стать оплотом плюрализма мнений, превратились в некие цензурные сообщества, не допускающие никакой альтернативы, — прокомментировал «Ридусу» глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В последний раз Россия столкнулась с предвзятостью модераторов социальных сетей 9 мая, когда вся страна праздновала День Победы. Тогда администрацией Facebook были заблокированы сотни постов, содержащие фотографию советского фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Это одна из самых знаменитых постановочных фотографий, которая давно стала классикой фотоискусства. Снимок уже 75-лет применяется для иллюстрации Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Однако модераторы Facebook посчитали фотографию Халдея «похвалой или поддержкой опасных людей и организаций».

Инцидент с удалением постов был, конечно, улажен. Facebook извинился перед российскими пользователями, отметив, что причиной ошибки стал сбой автоматизированных инструментов выявления нарушений. Однако управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов назвал оправдания Facebook «глупой отмазкой».



«Алгоритмы вообще ни при чем. Сегодня нет таких алгоритмов, которые могли бы самостоятельно выявлять наличие какого-то непотребства. В случае с 9 Мая алгоритмы работали, на мой взгляд, следующим образом. Модераторы либо внесли изображенный на фотографии серп и молот в список запрещенных символов, где уже присутствует, например, свастика, либо они внесли в этот список конкретную фотографию Евгения Халдея. Вторая версия, на мой взгляд, более вероятна. В первом случае алгоритм блокировал бы абсолютно все фотографии с изображением советской символики, а не только снимок „Знамя Победы над рейхстагом“. Поэтому, я полагаю, в список запрещенных символов была внесена фотография Халдея. А дальше алгоритмы автоматически банили посты с этим изображением», — рассказал Ашманов «Ридусу».

Малькевич призывает определить на международном уровне единый для всех государств свод законов, в рамках которых должны модерироваться социальные сети.

Необходимо унифицировать законодательство, чтобы не было разночтений. Соцсети фактически являются СМИ и обязаны, я считаю, придерживаться базовых правил, которые должны действовать во всем мире. Чтобы не получалось такого, что Россия выносит решение, а они его отказываются исполнять, поскольку находятся вне российской юрисдикции, — подчеркнул общественник.

В Ассоциации юристов России (АЮР) в свою очередь предлагают заставить социальные сети осуществлять регулирование контента не в одностороннем порядке, как это происходило в ситуации с фотографией Халдея, а в сотрудничестве с пользователями.

«Существуют разные модели влияния на контент. Есть административная модель влияния, когда, скажем, Роскомнадзор блокирует контент по запросу от различных государственных органов: от Банка России и прокуратуры до Росмолодежи. Но на мой взгляд, самая оптимальная модель регулирования — это принятие нормативных актов, которые обяжут социальные сети вести с пользователями диалог по части контента. Например, при возникновении спорных ситуаций площадка будет предупреждать человека о том, что он собирается выложить противоправный контент. Это достаточно мягкий подход к ситуации. Администрация социальной сети не удаляет контент в одностороннем порядке по собственным соображением либо по распоряжению некоего контролирующего органа, а решает этот вопрос совместно с пользователем», — поведал в интервью «Ридусу» председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

«Конечно, будут возникать ситуации, когда администрация интернет-площадки и пользователь не могут достигнуть консенсуса. В таком случае пользователь, безусловно, должен иметь возможность обратиться в суд либо пожаловаться в Роскомнадзор, чтобы разрешить этот спор уже с помощью посредника или осуществить свое право на судебную защиту, если соцсеть необоснованно заблокировала его пост. Я думаю, такая модель более демократичная, а еще она разгрузит тот же Роскомнадзор, который станет вмешиваться в ситуацию лишь в крайних случаях, и убережет пользователей от административных санкций», — заключил эксперт.