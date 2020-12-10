Эксперт: Россия должна инициировать единый свод правил поведения в Сети

С каждым годом цензура со стороны транс-национальных онлайн-площадок приобретает все более угрожающие масштабы. Блокируя аккаунты СМИ и ограничивая доступ к материалам, IT- гиганты не только нарушают право граждан на свободу слова, но и оказывают огромное политическое влияние в разных странах мира.

«Такие компании, как Google и Facebook, декларируют защиту свободы слова, но при этом они активно вмешиваются в дела неугодных им пользователей — СМИ, блогеров, общественных деятелей и публицистов: удаляют контент или блокируют целиком аккаунты. Сегодня именно эта деятельность представляет главный источник информационной угрозы для цифрового суверенитета большинства государств», — считает первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По сути, человечество сегодня находится в цифровом рабстве. Каждый из нас зависит от воли администраторов социальных сетей, добавил Малькевич.

«Вашу страну могут объявить сосредоточением зла всего мира, а вы не сможете это опровергнуть, потому что вам никто не даст слова. Платформы, которые должны были бы стать оплотом плюрализма мнений, превратились в некие цензурные сообщества, не допускающие никакой альтернативы», — пояснил эксперт.

9 декабря Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает определенные санкции за цензуру в онлайн-пространстве. Если документ вступит в силу, то Роскомнадзор сможет ограничить доступ к уличенному в цензуре ресурсу посредством замедления трафика или в крайнем случае его заблокировать.

Если пользователи заказывают у онлайн-площадок рекламу, то они ожидают определенного качества услуг. Но когда компания не может из-за низкого трафика обеспечить нужное качество, то никто, очевидно, не будет заказывать у нее рекламу. Таким образом, закон о цензуре больно ударит по карману IT-гигантов, если они продолжат нарушать основополагающие права человека, — рассказала член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Похожие законы действуют в Германии и Турции. В США в мае 2020 года вышел указ президента Дональда Трампа, призванный лишить социальные сети права цензурировать размещаемые материалы в единоличном порядке. Однако локальных мер по борьбе с цензурой в Сети недостаточно. Необходимо объединить усилия, выработав единый для всех государств свод правил, по которым должны модерироваться интернет-ресурсы.

«Я полагаю, что появление такого свода правил вполне возможно, — сказал в интервью ridus.ru Александр Малькевич. — С цензурой со стороны транснациональных IT-корпораций сталкиваются пользователи во всем мире. И Россия, на мой взгляд, могла бы выступить инициатором создания такого свода. И если эту инициативу поддержат страны БРИКС, Евросоюза и США, то вместе мы сможем заставить такие компании, как Google, Facebook и Twitter, вести себя прилично. Правила модерации контента должны быть прозрачными для всех пользователей. Кроме того, соцсети обязаны публиковать списки запрещенных слов. Любой человек должен знать, за что он может быть забанен на той или иной площадке. Добиться этого от транснациональных IT-гигантов возможно, если страны придут к единому мнению. Но я боюсь, что политические шоры помешают западным партнерам нас услышать. Значит, надо начинать действовать по линии БРИКС, продемонстрировав тем самым решимость довести дело до конца».