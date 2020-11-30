Финансист предсказал курс доллара и евро до Нового года

Свой прогноз относительно курса доллара и евро до конца 2020 года сделал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его мнению, рубль будет торговаться в диапазоне 76,4 — 80,5 за доллар и 89,3 — 94,1 за евро.

Как известно, накануне курс евро превысил отметку 91 рубль впервые с 17 ноября, а курс доллара поднялся до 76,3 рубля.

Тузов отметил, что курс рубля в конце 2020 года будет зависеть от цены на нефть, а также от ситуации с коронавирусом.

Финансист предположил, что рубль может окрепнуть в случае начала массовой вакцинации от COVID-19 в ближайшее время. В таком случае начнет расти интерес инвесторов к российским активам и повышаться спрос на топливо, приводит его слова «РЕН ТВ».

Среди негативных факторов Тузов выделил антироссийские санкции, трудности с выборами американского президента и локдаун в крупных европейских странах.

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Ранее свой прогноз сделал финансовый аналитик Виталий Калугин. Он полагает, что курс доллара в России к концу 2020 года будет составлять около 78−79 рублей. В связи с этим он не советует россиянам вкладываться в американскую валюту.

Как писал ранее ridus.ru, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров заявил, что даже в случае победы на выборах Джо Байдена доллар будет стоить 77−80 рублей, так как в цене российских активов уже заложено негативное влияние такого сценария.

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2020 года курс рубля укрепится. По его мнению, российский рубль сейчас «сильно недооценен». Греф также допустил, что курс национальной валюты будет расти в том случае, если геополитические риски и ситуация с распространением коронавируса стабилизируются.