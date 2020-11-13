Аналитик предсказал курс доллара в России к концу года

Курс доллара в России к концу 2020 года будет составлять около 78-79 рублей, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.

В связи с этим он не советует россиянам вкладываться в американскую валюту.

По его словам, нынешний курс доллара, составляющий примерно 77,5 рублей, довольно оптимальный.

«К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», — заявил аналитик в беседе с URA.RU.

Свой оптимистичный прогноз Калугин объяснил укреплением нефти на уровне 44 долларов за баррель, а также тем, что президентские выборы в США уже отыграли свою информационную повестку.

Эксперт полагает, что тенденцию к укреплению рубля может скорректировать Минфин РФ, который будет выдавать остатки по казначейским назначениям. Часть из них выйдет на валютный рынок, но критичного роста доллара не ожидается, подытожил Калугин в интервью изданию.

Как писал ранее ridus.ru, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров заявил, что даже в случае победы на выборах Джо Байдена доллар будет стоить 77-80 рублей, так как в цене российских активов уже заложено негативное влияние такого сценария.

Совсем иной прогноз дал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. По его мнению, к августу 2021 года курс доллара может подняться до 120 рублей, если на президентских выборах в США победит демократ Джо Байден, а его партия получит в Сенате США большинство мест. В этом случае Байден сможет реализовать свои угрозы в адрес России.

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2020 года курс рубля укрепится. По его мнению, российский рубль сейчас «сильно недооценен». Греф также допустил, что курс национальной валюты будет расти в том случае, если геополитические риски и ситуация с распространением коронавируса стабилизируются.

