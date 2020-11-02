Экономисты предположили, что будет с курсом рубля после резкого падения

После сегодняшнего обрушения курса рубля экономисты дали свой прогноз относительно ближайшего будущего российской валюты.

Напомним, 2 ноября курс евро превысил 94 рубля, а доллара — 80. В результате были обновлены рекордные показатели 2014 года.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках. В этом случае курс рубля опустится до 85 за доллар.

«Вопрос в том, останемся ли мы в интервале 80−85 рублей за доллар или же вернемся в интервал 70−75», — сказала она в беседе с РБК.

Орлова также отметила, что в настоящий момент обоснованный курс доллара составляет 73−74 рубля, и нынешнее ослабление российской валюты не связано с фундаментальными рисками.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин тоже считает, что курс рубля зависит от событий в Соединенных Штатах. «Если итоги выборов будут оспорены, то весь мир может уйти в очередной виток бегства от рисков», — предположил он в интервью изданию.

В то же время он допустил, что при стабилизации рынков и продолжении прежнего внешнеполитического курса, рубль может вернуться к концу года на уровень 70−75 за доллар.

В свою очередь, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров заявил, что даже в случае победы Байдена, доллар будет стоить 77−80 рублей, так как в цене российских активов уже заложено негативное влияние такого сценария.

По прогнозам главного экономиста Совкомбанка Кирилл Соколов, в первом-втором квартале следующего года рубль может укрепиться благодаря появлению эффективной вакцины от коронавируса и уходу «геополитической премии» из цен российских активов. Эксперт полагает, что курс рубля вырастет до 73−76 за доллар и 86−89 за евро.

Совсем иной прогноз на днях дал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. По его мнению, к августу 2021 года курс доллара может подняться до 120 рублей, если на президентских выборах в США победит демократ Джо Байден, а его партия получит в Сенате США большинство мест. В этом случае Байден сможет реализовать свои угрозы в адрес России.