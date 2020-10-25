Греф предсказал укрепление рубля к концу года
- 25 октября 2020, 19:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2020 года курс рубля укрепится.
По его мнению, рубль сейчас «сильно недооценен».
Греф предположил, что курс национальной валюты будет расти в том случае, если геополитические риски и ситуация с распространением коронавируса стабилизируются.
Он добавил, что еще одним важным фактором, влияющим на рубль, являются фундаментальные экономические причины. «Речь идет о притоке валюты, валютном балансе, который зависит от цен на российские экспортные товары и в первую очередь нефть», — приводит газета «Известия» его слова, сказанные в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения».
Напомним, еще в конце июня Герман Греф предсказывал, что доллар подешевеет до 60 рублей уже к концу текущего года, если не случится второй волны коронавируса. Правда, одновременно Греф подчеркнул непредсказуемость ситуации с COVID-19 и оговорился, что в случае второй волны возможны колебания рубля.
Как писал ранее ridus.ru, ряд экспертов считают, что к концу 2020 года российская валюта может укрепиться до 70−75 рублей за доллар.
В то же время экономист Нарек Авакян предположил, что курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и даже ниже.
Тем временем руководство Центробанка приняло решение дополнительно продавать валюту на внутреннем рынке с 1 октября по 30 декабря на сумму 2,9 миллиарда рублей в день.
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