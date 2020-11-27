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Телефонные мошенники стали активно использовать роботов-помощников

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Сбербанк предупредил своих клиентов о том, что телефонные мошенники стали прибегать к помощи роботов.

Именно они теперь сообщают о якобы совершенных подозрительных операциях.

Если раньше звонки совершали специально обученные люди, то сейчас злоумышленники поручили это дело роботам.

«Звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», — сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

В Сбербанке призвали граждан обращать внимание на то, что мошенники часто звонят с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499, тогда как настоящие звонки банка поступают с номера «900».

© Pixabay

© Pixabay

Как писал ранее ridus.ru, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, что зачастую россиянам делают «выгодные предложения» от банков мошенники. По его словам, такие звонки осуществляют операторы колл-центров, которых нанимают люди, не связанные с банками.

Например, сообщалось, что после звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности одного из банков, доверчивая жительница Екатеринбурга перевела ему почти 440 тысяч рублей. По словам 53-летней потерпевшей, он запугал ее тем, что кто-то якобы пытается списать с ее счета деньги.

Эксперт назвал три способа обезопасить себя от звонков мошенников.

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