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Раскрыт источник звонков с предложениями от российских банков

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© freepik.com

© freepik.com

Зачастую россиянам делают «выгодные предложения» от банков мошенники, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его словам, такие звонки осуществляют операторы колл-центров, которых нанимают люди, не связанные с банками.

«Часть из них, скорее всего, имеют мошенническое происхождение», — поделился своим мнением Тосунян.

В беседе с URA.RU он отметил, что банки не будут привлекать клиентов таким «веерным» образом, поскольку работают более целенаправленно и солидно.

Эксперт предположил, что представляющиеся сотрудниками банков люди с большой долей вероятности являются мошенниками. Он добавил, что так называемыми «холодными прозвонами» занимаются другие участники рынка, пытающиеся с помощью подобных оферт навязать свои продукты, не связанные с банками.

Чтобы защитить себя от подобных звонков, Тосунян рекомендовал не отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Он подчеркнул, что запрещать звонки таким колл-центрам бесполезно, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Сети на одном из хакерских форумов была выставлена на продажу база личных данных клиентов российского «Альфа-банка». На том же форуме в даркнете продаются базы данных клиентов «Московского кредитного банка», ВТБ, «Газпромбанка» и других финансовых структур, устроенных по той же схеме. Продавцы сообщают, что предназначают свой «товар» в основном для колл-центров.

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