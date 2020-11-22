Звонок афериста лишил жительницу Екатеринбурга почти полумиллиона рублей

После звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности одного из банков, доверчивая жительница Екатеринбурга перевела ему почти 440 тысяч рублей.

По словам 53-летней потерпевшей, он запугал ее тем, что кто-то якобы пытается списать с ее счета деньги.

В качестве способа решить эту проблему звонивший предложил женщине поменять номер телефона, привязанный к ее счету. Затем аферист попросил свою жертву скачать приложение для удаленного доступа, после чего она, следуя инструкции, ввела в программе номер своей банковской карты. В результате с ее счета были списаны 440 тысяч рублей, о чем она тут же получила оповещение.

Почуяв неладное, женщина сразу же позвонила на номер клиентского сервиса своего банка, где ей объяснили, что она стала жертвой афериста.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается, сообщает ФАН.

Ранее источник издания в правоохранительных органах сообщил, что от действий преступников пострадала 78-летняя жительница Петербурга. Мошенники продали пенсионерке опасные лекарства на 60 тысяч рублей.

Как сообщал ridus.ru, депутат Госдумы посоветовал, как защитить банковские карты от мошенников.