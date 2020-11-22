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Звонок афериста лишил жительницу Екатеринбурга почти полумиллиона рублей

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© freepik.com

© freepik.com

После звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности одного из банков, доверчивая жительница Екатеринбурга перевела ему почти 440 тысяч рублей.

По словам 53-летней потерпевшей, он запугал ее тем, что кто-то якобы пытается списать с ее счета деньги.

В качестве способа решить эту проблему звонивший предложил женщине поменять номер телефона, привязанный к ее счету. Затем аферист попросил свою жертву скачать приложение для удаленного доступа, после чего она, следуя инструкции, ввела в программе номер своей банковской карты. В результате с ее счета были списаны 440 тысяч рублей, о чем она тут же получила оповещение.

Почуяв неладное, женщина сразу же позвонила на номер клиентского сервиса своего банка, где ей объяснили, что она стала жертвой афериста.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается, сообщает ФАН.

Ранее источник издания в правоохранительных органах сообщил, что от действий преступников пострадала 78-летняя жительница Петербурга. Мошенники продали пенсионерке опасные лекарства на 60 тысяч рублей.

Как сообщал ridus.ru, депутат Госдумы посоветовал, как защитить банковские карты от мошенников.

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