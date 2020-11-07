Названы способы обезопасить себя от звонков мошенников

Хотя полностью защититься от звонков мошенников не получится, существуют три способа обезопасить себя от них.

Во-первых, можно установить на телефон приложения, позволяющие узнать, кто звонит.

В беседе с URA.RU хакер Александр Варской назвал в качестве примера приложение NumBuster.

Он также не рекомендовал перезванивать на неизвестные номера. «Мне вспоминается американская уловка такая была, платные номера, — пояснил эксперт в интервью изданию. — Смысл в том, что вы перезваниваете на этот номер, и может быть попадаете на какой-то определенный тариф или включается счетчик».

В-третьих, размещение личного номера телефона в соцсетях способствует тому, чтобы о нем узнали мошенники. Однако, Варской убежден, что даже отсутствие номера в Сети не сможет до конца обезопасить от нежелательных звонков, поскольку технические возможности позволяют обзванивать номера по порядку цифр.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, что зачастую россиянам делают «выгодные предложения» от банков мошенники. По его словам, такие звонки осуществляют операторы колл-центров, которых нанимают люди, не связанные с банками.

Также сообщалось, что в Сети на одном из хакерских форумов была выставлена на продажу база личных данных клиентов российского «Альфа-банка». На том же форуме в даркнете продаются базы данных клиентов «Московского кредитного банка», ВТБ, «Газпромбанка» и других финансовых структур, устроенных по той же схеме. Продавцы сообщают, что предназначают свой «товар» в основном для колл-центров.