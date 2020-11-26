ВОЗ дала важные рекомендации на фоне пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о важном значении регулярной активности для взрослых и детей в условиях пандемии.

С учетом сложившейся эпидемической обстановки в мире ВОЗ скорректировала рекомендации по нормам физической активности и отметила, что, если бы люди соблюдали их, это помогло бы предотвращать до пяти миллионов летальных исходов в год.

В выпущенном организацией «Руководстве по физической активности» подчеркивается, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными.

Согласно новым рекомендациям, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150—300 минут физической активности средней интенсивности в неделю, а детям и подросткам — в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.

При этом пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуются виды активности, способствующие улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц. Это необходимо для того, чтобы снизить риск возможных падений.

«Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака», — приводит «РИА Новости» сообщение ВОЗ. Она важна для борьбы с депрессией и тревожностью, а также для замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, физическая активность может способствовать продлению и улучшению качества жизни. «Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19», — цитирует его агентство.

В организации уточнили, что под физической активностью имеются в виду ходьба, езда на велосипеде, танцы, игры, а также работа в саду и уборка.

Как писал ранее ridus.ru, в ВОЗ предупредили, что в мире ожидается дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом. Как заявил директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари, возможно, будет еще тяжелее, чем было в последние девять месяцев пандемии. Он подчеркнул, что с созданием вакцины она не закончится.

Недавно глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что одной вакцины от COVID-19 будет мало, чтобы остановить пандемию.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан объяснил, почему вакцина не поможет побороть вторую волну коронавируса.