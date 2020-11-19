ВОЗ призналась, что вакцина не поможет победить вторую волну Covid-19

Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан выступил с заявлением, что вакцина не поможет побороть вторую волну коронавируса.

Я думаю, что по крайней мере через четыре-шесть месяцев у нас будет значительный уровень вакцинации во многих регионах. Вторая волна коронавируса в самом разгаре, и нам не удастся ее победить с помощью вакцинации, — заявил Райан.

Несмотря на многообещающие результаты вакцин-кандидатов, в этом году сражаться с вирусом придется один на один. Даже если Moderna или Pfizer экстренно выпустят свои вакцины в декабре, этого все равно недостаточно, чтобы у людей выработался иммунитет.

Напомним, что вчера, 18 ноября, компания Pfizer заявила, что завершила третью фазу испытаний. Вакцина от коронавируса оказалась эффективна на 95%. Препарат компании Moderna, испытания которого все еще продолжаются, имеет сходный результат — 94,5%.

Российская вакцина «Спутник V» в ходе недавних испытаний показала эффективность не ниже 90%, что тоже является отличным результатом, по мнению экспертов.

Майкл Райан напомнил, что с появлением вакцины коронавирус никуда не денется. Вероятно, потребуются годы, чтобы снизить его вирулентность и обеспечить стабильный иммунитет у большого процента людей на планете.

С момента вспышки в Китае в декабре прошлого года во всем мире было зарегистрировано по меньшей мере 55,6 миллиона случаев заболевания. Коронавирус унес жизни более 1,3 миллиона человек по всему миру.

Райан выразил беспокойство по поводу того, что пандемия забрала большое количество пенсионеров.