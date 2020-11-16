ВОЗ: вакцина не остановит пандемию коронавируса

Одной вакцины от COVID-19 будет мало, чтобы остановить пандемию, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, о необходимости препарата для профилактической борьбы с коронавирусом было известно с самого начала пандемии.

При этом он обратил внимание, что вакцина лишь «дополнит остальные инструменты, а не заменит их».

На своей странице в Twitter Гебрейесус также отметил, что поначалу доступ к вакцине будет ограничен, поскольку приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

«Это, надеюсь, снизит количество летальных исходов и позволит справиться системе здравоохранения, однако вирусу есть куда двигаться», — предупредил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал и после начала вакцинации соблюдать все необходимые эпидемиологические меры: продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин.

По данным Worldometer, число заразившихся COVID-19 во всем мире приблизилось к 55 миллионам. Из них скончались 1,3 млн человек.

Больше всего инфицированных выявлено в США (11,4 млн), Индии (8,9 млн) и Бразилии (5,9 млн).

В России зарегистрировано 1 948 603 случаев заражения коронавирусом и 33 489 летальных исходов.

Как писал ранее ridus.ru, последние исследования показали, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%.