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ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшится

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© LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

© LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ожидается дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом.

Как заявил директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари, возможно, будет еще тяжелее, чем было в последние 9 месяцев пандемии.

Он подчеркнул, что с созданием вакцины она не закончится.

По его словам, на финальной стадии разработки уже находятся четыре вакцины, однако ни одна из них еще не зарегистрирована. «Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не будет обеспечена ее полная безопасность для людей», — цитирует чиновника Waco Tribune Herald.

© EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

© EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

При этом Ахмед аль-Мандари отметил, что рост заражений COVID-19 не связан напрямую с наступлением зимы. Тем не менее он признал, что зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях, чем летом, и поэтому скорость распространения вируса увеличивается.

Как отмечает газета «Известия», 19 ноября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что решение по российской вакцине «Спутник V» может быть принято в ближайшее время.

Ранее стало известно, что по результатам исследований эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%.

В то же время глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил недавно, что одной вакцины от COVID-19 будет мало, чтобы остановить пандемию.

В свою очередь директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан объяснил, почему вакцина не поможет побороть вторую волну коронавируса.

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