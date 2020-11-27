Как Россия будет наказывать IT-компании за фейки и деструктивный контент

Благодаря появлению интернета и широкому распространению мобильных устройств любой человек имеет возможность получать и распространять информацию в режиме реального времени. Это, безусловно, очень удобно, но есть и подводные камни: наряду с полезной информацией в Сети встречаются фейки и деструктивный контент.

Опасной информации в Сети стало так много, что в борьбе с нею без содействия государства не обойтись. Тема регулирования интернет-платформ органами госвласти широко обсуждается в Австрии, Германии, Великобритании и других странах Европы.

В то же время интернет-платформы из раза в раз намекают, что в помощи государства не нуждаются. IT-корпорации заявляют о наличии у них супер-продвинутых алгоритмов, способных моментально распознавать и удалять деструктивный контент. Однако практика показывает, что супер-продвинутые алгоритмы — скорее миф, чем реальность.

Так, в июле 2020 года 50-летний Джонатан Бейли запустил прямую трансляцию в Facebook и совершил самоубийство на глазах у сотен людей. Алгоритмы социальной сети почему-то не сработали. Более того, видео со смертью Бейли стало вирусным и очень быстро распространилось в Tik Tok, Twitter, Instagram и YouTube. В итоге суицид увидели тысячи юзеров.

В России выявлением фейков и деструктивного контента занимается Роскомнадзор. Это же ведомство направляет интернет-ресурсам запросы на удаление недостоверных или опасных материалов. Но если российские онлайн-площадки выполняют требования Роскомнадзора, то иностранные интернет-платформы далеко не всегда идут навстречу российскому ведомству.



«Иностранные платформы являются сегодня одним из главных источников деструктивного контента и фейков. Сегодня среди распространителей фейки очень популярна тема коронавируса. С 9 октября мы проводим мониторинг фейков о коронавирусе. Нам уже удалось обнаружить порядка 6 тысяч недостоверных публикаций. Но только три процента фейков было удалено в результате обращений волонтеров в администрации соцсетей. В основном ложь о коронавирусе появляется на западных платформах и в мессенджерах. Фейки содержат опасные рекомендации по лечению вируса. При этом в них много рекламы различных медицинских препаратов, что тоже вызывает недоумение. Нас беспокоит нежелание онлайн-ресурсов заниматься модерацией подобного рода контента. YouTube, в частности, вообще ничего не блокирует», — рассказала в интервью ridus.ru исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

В целях защиты граждан от недостоверного и деструктивного контента Россия, как и многие другие государства, разрабатывает меры по ужесточению отвественности за распространение откровенной лжи или «запрещенки». В Госдуму внесены законопроекты о введении административных штрафов для владельцев сайтов за отказ удалять фейки и об ограничении доступа к платформам, уличенным в цензуре и тиражировании деструктивного контента, посредством замедления трафика.

Я думаю, замедление трафика — неплохой механизм воздействия на онлайн-платформы. Такие крайние меры, как блокировка иностранных ресурсов, ни к чему хорошему не приведут, поскольку эти площадки имеют громадный охват и очень популярны среди российских пользователей. Меры должны быть именно цивилизованными — штрафы или ограничение трафика. Последний вариант впервые появился в законодательстве Турции, он мне кажется вполне рациональным, — подчеркнула эксперт.

«Это исключительно экономическая мера. Если пользователи заказывают у онлайн-площадок рекламу, то они ожидают определенного качества услуг. Но когда компания не может из-за низкого трафика обеспечить нужное качество, то никто, очевидно, не будет заказывать у нее рекламу. Надеюсь, что новый закон, если его примут, побудит цифровые ресурсы тщательнее следить за тем, чтобы их пользователи соблюдали российское законодательство и конституционные права наших граждан», — добавила Мизулина.

Еще, по ее мнению, России необходимы законы, предусматривающие дополнительные обязанности для социальных сетей по самоцензуре и модерации контента.



«Интернет-площадки должны оперативно реагировать на жалобы пользователей и удалять опасную информацию. В противном случае их надо привлекать к административной отвественности», — пояснила Екатерина Мизулина.

Не менее важно, считает эксперт, продолжать работать над принуждением зарубежных IT-корпораций к открытию на территории России своих представительств. «Отсутствие представительств оборачивается тем, что иностранные IT-гиганты фактически не несут в нашей стране никакой юридической отвественности. Речь идет как о неисполнении решений российских судов, так и об уходе иностранных компаний от уплаты налогов в РФ», — заключила Мизулина.