В ОП РФ оценили законопроект о борьбе с иностранной цензурой в Сети

В четверг, 19 ноября, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий санкции в отношении иностранных онлайн-площадок за цензуру, которая запрещена российской Конституцией.

Если документ будет принят, то Роскомнадзор сможет ограничить доступ к уличённому в цензуре ресурсу посредством замедления трафика или, в крайнем случае, заблокировать его.

Как ранее рассказывал в интервью ridus.ru депутат Госдумы Антон Горелкин, разработка «жесткого» законопроекта обусловлена «вопиющей ситуацией с нарушением принципов свободы слова».



«Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае мягкая сила, к сожалению, неэффективна. Тем более что многие иностранные платформы предпочитают игнорировать требования нашего законодательства и государственных ведомств», — пояснил парламентарий, отметив, что политика иностранных платформ — это, по сути, исключение из интернет-пространства альтернативных точек зрения, которые идут вразрез с позицией «коллективного Запада».



Законопроект о борьбе с цензурой в Сети вызвал широкое одобрение в экспертном сообществе. По мнению члена Общественной палаты Артема Кирьянова, инициатива депутатов — еще один шаг в укреплении цифрового суверенитета России.

Влиять на политику ведущих IT-корпораций можно только при наличии сильной законодательной базы и понимания экономических интересов цифровых гигантов в нашей стране. На мой взгляд, предложенный законопроект заставит IT-компании прислушиваться к мнению России, поскольку в противном случае они могут потерять наш рынок. Замедление трафика — это эффективный способ воздействия, и Россия — не первое государство, которое использует этот инструмент. Аналогичные меры не так давно были приняты в Турции, — отметил Кирьянов в беседе с ridus.ru.

Кроме того, нельзя забывать о работе по принуждению зарубежных IT-корпораций к открытию на территории России своих представительств, добавил эксперт.

«У нас есть филиалы крупных международных банков, которые действуют в рамках законов РФ. Их деятельность регулируется российским Центробанком. По такой же схеме необходимо организовать взаимоотношения и с IT-гигантами. Это сложная задача, но к этому нужно стремиться. Политика международных IT-корпораций, работающих в РФ, должна регулироваться российским законодательством», — заключил Артем Кирьянов.