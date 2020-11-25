найти ×
   
  • USD -0.34
    75.47
  • EUR -0.01
    89.89
СохранитьСохранено0
×

002337

В ОП РФ оценили законопроект о борьбе с иностранной цензурой в Сети

Small f632c44589
© pixabay.com

© pixabay.com

В четверг, 19 ноября, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий санкции в отношении иностранных онлайн-площадок за цензуру, которая запрещена российской Конституцией.

Если документ будет принят, то Роскомнадзор сможет ограничить доступ к уличённому в цензуре ресурсу посредством замедления трафика или, в крайнем случае, заблокировать его.

Как ранее рассказывал в интервью ridus.ru депутат Госдумы Антон Горелкин, разработка «жесткого» законопроекта обусловлена «вопиющей ситуацией с нарушением принципов свободы слова».

«Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае мягкая сила, к сожалению, неэффективна. Тем более что многие иностранные платформы предпочитают игнорировать требования нашего законодательства и государственных ведомств», — пояснил парламентарий, отметив, что политика иностранных платформ — это, по сути, исключение из интернет-пространства альтернативных точек зрения, которые идут вразрез с позицией «коллективного Запада».

Законопроект о борьбе с цензурой в Сети вызвал широкое одобрение в экспертном сообществе. По мнению члена Общественной палаты Артема Кирьянова, инициатива депутатов — еще один шаг в укреплении цифрового суверенитета России.

Влиять на политику ведущих IT-корпораций можно только при наличии сильной законодательной базы и понимания экономических интересов цифровых гигантов в нашей стране. На мой взгляд, предложенный законопроект заставит IT-компании прислушиваться к мнению России, поскольку в противном случае они могут потерять наш рынок. Замедление трафика — это эффективный способ воздействия, и Россия — не первое государство, которое использует этот инструмент. Аналогичные меры не так давно были приняты в Турции, — отметил Кирьянов в беседе с ridus.ru.

Кроме того, нельзя забывать о работе по принуждению зарубежных IT-корпораций к открытию на территории России своих представительств, добавил эксперт.

«У нас есть филиалы крупных международных банков, которые действуют в рамках законов РФ. Их деятельность регулируется российским Центробанком. По такой же схеме необходимо организовать взаимоотношения и с IT-гигантами. Это сложная задача, но к этому нужно стремиться. Политика международных IT-корпораций, работающих в РФ, должна регулироваться российским законодательством», — заключил Артем Кирьянов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Для чего на самом деле нужна стиральная машина
406579читать позжечитаю позже
Животные
«Короли воздуха»: собачий пляжный волейбол попал на видео
3010856читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
«Как в сезон ОРВИ»: Онищенко дал простые советы для борьбы с COVID-19

Что делать простому человеку во время пандемии?

2010714читать позжечитаю позже

Еда
Здоровье
Найден вкусный способ профилактики потери памяти с возрастом10 ноября

Этот продукт помогает замедлить развитие когнитивных нарушений у пожилых людей.

8021919читать позжечитаю позже