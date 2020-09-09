Борьба с ненавистью в Сети: Австрия готовит огромные штрафы для IT-гигантов

В Австрии предложили принять законопроект о борьбе с ненавистническим контентом в социальных сетях. Если данный закон вступит в силу, то такие площадки, как Facebook и Google, будут обязаны удалять незаконный контент в течение нескольких дней. Иначе IT-гигантов ждет штраф в размере до 12 миллионов долларов США. А в случае игнорирования штрафных санкций власти намерены взыскивать деньги с рекламных партнеров нарушителей.

Законопроект уже поддержала Ассоциация поставщиков цифровых услуг (ISPA), представляющая более 200 IT-компаний. Кроме того, представители Ассоциации призвали к созданию единой европейской системы контроля интернет-платформ. Такая система, уверяют в ISPA, способна оказать существенное влияние на политику транснациональных цифровых корпораций, что станет хорошим примером для мирового сообщества.

Наша страна тоже считает действия интернет-площадок против распространения деструктивного контента, мягко говоря, недостаточными. Так, Ассоциация юристов России (АЮР) внесла в Госдуму законопроект о единых правилах саморегулирования в сфере борьбы интернет-компаний с противоправным контентом. Сейчас принципы саморегулирования, по сути, определяют сами IT-компании.



Также в АЮР разрабатывают методы принуждения цифровых гигантов к открытию своих официальных представительств в России. По словам специалистов, регистрация транснациональных IT-компаний на территории РФ позволит привлекать их к ответственности в судебном порядке. Сегодня, например, заставить Google или Facebook оплатить штраф за то или иное нарушение практически невозможно, поскольку эти компании находятся вне юрисдикции РФ.

Ранее более жесткий вариант поправок в отечественное законодательство по поводу регулирования цифровых платформ внесла Лига безопасного интернета (ЛБИ). Организация настаивает на введении для IT-нарушителей оборотных штрафов (1,5% c оборота компании), а еще предлагает запретить деятельность корпораций, которые «осуществляют содействие антироссийским санкциям».



«Весь мир стремится законодательно ограничить беспрецедентное могущество интернет-платформ. Эта тема обсуждается в США, во Франции, в Великобритании, в Турции соответствующий закон должен вступить в силу в этом году, — рассказала в интервью „Ридусу“ член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. — Практически каждая страна столкнулась с проблемой, когда распространяется огромное количество информации, опасной для граждан. Все говорят о том, что платформы не должны обладать иммунитетом на ответственность за публикации, которые размещаются пользователями. Они обязаны удалять деструктивную информацию, причем система модерации должна быть предельно прозрачной, чтобы пользователи понимали, какой контент разрешен, а какой нет и почему. Об этом, кстати, в России говорили не раз. В противном случае мы можем столкнуться с политической или какой-либо иной цензурой, как это уже было во время празднования 9 Мая».



Мизулина отметила, что «австрийская инициатива во многом похожа на закон, принятый недавно в Германии». Правда, сумма штрафа у немцев куда более круглая — до 50 миллионов евро.

На мой взгляд, рано или поздно все же появится некая международная система регулирования. Проблема глобальная, и разные пользователи сталкиваются с массой проблем в социальных сетях, в том числе и с цензурой. Присоединятся ли к этой системе США — большой вопрос. Наиболее мощные IT-корпорации начинали свой путь в Соединенных Штатах Америки. И они, конечно же, взаимодействуют с правительством этой страны, — утверждает Екатерина.

Россия не может оставаться в стороне от этого процесса. «Необходимость принятия закона в области регулирования интернет-контента в нашей стране назрела давно», — добавила эксперт.

«Мы видим, что очень много деструктивной информации распространяется через соцсети. Особенно в детской среде. Так что необходимость принятия закона о регулировании контента в Сети очевидна. Еще в 2018 году мой руководитель, глава Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко в связи с тем, что мы зафиксировали огромное количество опасных сообществ в детском сегменте социальных сетей. Благодаря обращению Мильской в Совете Федерации была создана рабочая группа, которая готовит соответствующий законопроект. Работая над документом, мы учитывали опыт Германии, а сейчас очень внимательно изучаем нормы, которые вскоре появятся в Турции. Похожие предложения подготовили и в Ассоциации юристов России. Надеюсь, что в ближайшее время законопроект в том или ином виде будет внесен в Госдуму», — заключила Екатерина Мизулина.