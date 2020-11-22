Против демонстрантов в Минске вновь применили спецсредства

В районе Каменной Горки на северо-западе белорусской столицы силовики применили спецсредства против демонстрантов, вышедших 22 ноября на очередную акцию протеста.

На опубликованных TUT. BY кадрах слышны взрывы и виден дым, как от светошумовых гранат.

По свидетельству очевидцев, есть задержанные.

Как сообщает ТАСС, сформированные во дворах различных районов города группы численностью от нескольких сотен до тысячи человек предприняли попытку пройти к назначенным местам сбора демонстрантов, чтобы слиться в одну колонну. Однако по ходу движения их встретили силовики.

Колонна из нескольких тысяч человек, идущая из микрорайона на Уручье, вышла на проезжую часть. При этом протестующие пропускали общественный транспорт и машины скорой помощи.

Очевидцы также сообщили о применении спецсредств в районе Малиновка на юго-западе Минска. Кроме того, задержания проходят в районе улицы Ванеева, где припаркованы около 10 микроавтобусов с силовиками.

Сообщается также о задержаниях протестующих на Логойском тракте на северо-востоке города.

По данным правозащитного центра «Весна», на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии уже задержаны 62 человека, пишет «Интерфакс».

Во время несанкционированных акций, прошедших в Белоруссии 15 ноября, были задержаны около 900 человек.



При разгоне протестующих в районе станции метро «Пушкинская» силовики применили светошумовые гранаты, в результате чего пострадали люди.



Акции протеста против итогов выборов президента проходят в Белоруссии с начала августа. Оппозиция настаивает на победе Светланы Тихановской, которая управляет действиями сподвижников из Литвы.



Уехавшая в Германию белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич предположила, что при сохранении нынешней ситуации в Белоруссии президент Александр Лукашенко победит оппозицию и останется у власти.

