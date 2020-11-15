От взрывов светошумовых гранат в Минске пострадали люди

В районе станции метро «Пушкинская» в столице Белоруссии силовики применили светошумовые гранаты при разгоне протестующих.

В результате пострадали люди.

По свидетельству очевидцев, осколком светошумовой гранаты одной женщине повредило ногу.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, женщина сидит на земле с перевязанной ногой.

Силовики также прибыли на улицу Червякова, где на так называемой площади Перемен собрались несколько тысяч протестующих, чтобы почтить память умершего 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Он скончался 12 ноября, на следующий день после стычки с людьми в гражданской одежде, которые стали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Жители Минска уже несколько дней несут цветы и свечи к месту, где Бондаренко последний раз видели живым.

Очевидцы сообщили агентству, что для разгона толпы силовики здесь тоже применили светошумовые гранаты. По меньшей мере прогремели четыре взрыва.

Тем нее менее люди остались во дворе и стали скандировать: «За что убили Рому?» В итоге для пресечения несанкционированной акции прибыл водомет.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в ходе акций протеста, которые проводятся оппозицией в воскресенье, 15 ноября, в Минске, Бобруйске, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Новогрудке и других городах, задержаны уже более 300 человек.

Ранее в интервью российским и зарубежным СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о том, сколько лет он еще пробудет на посту главы государства, а также высказал свое мнение по поводу того, сколько еще могут продлиться акции протеста. По его словам, организаторы протестов будут стараться выводить людей на улицы до весны будущего года. Он пояснил, что оппозиционеры рассчитывают на то, что к весне экономика в стране рухнет, и тогда им с ним будет легче справиться.

Лукашенко добавил, что среди выходящих на улицы участников протестов «тысяча-полторы — это боевики, а не радикалы».

Тем временем бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о планах по созданию в стране «Народного трибунала».