Алексиевич предрекла Лукашенко победу над оппозицией

Уехавшая в Германию белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, предположила, что при сохранении нынешней ситуации в Белоруссии президент Александр Лукашенко победит оппозицию и останется у власти.

При этом сама она, по ее словам, намерена оставаться в Берлине до тех пор, пока белорусский лидер «не уйдет».

Алексиевич также отметила, что белорусская оппозиция хочет «мирной передачи власти», однако Лукашенко уверен, что власть в стране принадлежит ему.

«Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит», — сказала писательница в интервью Spiegel.

Она подчеркнула, что не является политиком, и никогда не воспринимала всерьез идею стать временным президентом Белоруссии.

«Я часто это слышала, но никогда всерьез об этом не задумывалась. Я писательница, а не политик. Для политики нужны другие способности. У меня их нет», — цитирует ее издание.

© Сергей Бобылев/ТАСС

По словам помощницы писательницы, Алексиевич улетела из Белоруссии по своим личным делам, которые никак не связаны с уголовным делом против Координационного совета, членом которого она является.



Ранее Алексиевич заявляла, что Россия могла бы помочь республике в выходе из политического кризиса. При этом в 2017 году она говорила, что в Западной Белоруссии никто не говорил на русском до советской власти и проведенной ей принудительной русификации. Также она желала украинцам освободиться от «засилья русского мира», о чем писал ridus.ru.