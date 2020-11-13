Трамп предрек себе победу на выборах через две-три недели

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что через две-три недели его победа на выборах станет очевидна.

По его словам, после подведения окончательных итогов ему отдадут победу в ряде ключевых штатов, что и решит исход всей гонки.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что он победит в Висконсине, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Мичигане и Пенсильвании.

Трамп сделал такое заявление в интервью газете Washington Examiner.

Между тем позиция нынешнего президента не соответствует общим прогнозам американских СМИ, которые оперируют выводами политологов и других специалистов. Согласно им, победа демократа Джозефа Байдена в некоторых из упомянутых штатов сомнению не подлежит.

С точки зрения главного политического корреспондента издания Байрона Йорка, Трамп отчетливо понимает, в каком положении находится, но не собирается признавать свое поражение.

«Никогда не делайте ставки против меня», — заявил американский лидер в беседе с Йорком.

Ранее одно из американских изданий сообщило со ссылкой на инсайдера, что в ходе выборов президента США применялись пять главных мошеннических приемов, которые позволили фальсификаторам исказить электоральный процесс, в результате чего он превратился в «масштабную аферу с голосами избирателей».

Выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается до сих пор. Ряд американских СМИ уже назвали победителем Джо Байдена. Кандидат от демократов и сам заявил о победе. Его поздравили европейские лидеры.

Дональд Трамп поражения пока не признал. Действующий президент собирается продолжить борьбу за президентское кресло, оспаривая результаты голосования в суде.